Президент UFC Дана Уайт оценил достижения непобежденного российского бойца Хабиба Нурмагомедова, на счету которого ни одного поражения в 28 поединках. Нурмагомедов является действующим чемпионом промоушена в легком весе.

«Он непобеждённый. Он достиг всего. У него куча денег. Другого такого, как Хабиб, не будет никогда. Не будет и такого, как Конор. Но у нас будут другие звёзды», — сказал Уайт, слова которого приводит The National.

Напомним, ранее Уайт сообщил, что бой между Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи состоится в октябре на «Бойцовском острове». Изначально бой был запланирован на сентябрь, однако Хабиб был вынужден изменить планы из-за трагедии в семье: 3 июля скончался его отец и тренер Абдулманап. Он ушел из жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.