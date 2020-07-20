Уже 25 июля состоится очередной, 28-й по счету финал Кубка России по футболу, в котором встретятся петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки». В преддверии поединка предлагаем проверить, как хорошо вам знаком этот турнир.

Отметим, финальный матч пройдет на «Екатеринбург-Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.

«Зенит» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1. В составе петербуржцев отличились Артем Дзюба с пенальти и Далер Кузяев с передачи Малкома, у москвичей гол забил Александр Соболев с передачи Зелимхана Бакаева.