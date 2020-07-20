Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов рассказал о стрелковой тренировке команды на сборе в Рыбинске.

На своей странице в «Инстаграме» Максимов показал фото с тренировки, а также рассказал, что на планшете фишками отмечает результаты выстрелов, после чего заносит их в таблицы. Таблицы, в свою очередь, дают возможность определить, над чем следует работать в дальнейшем.

«На данный момент самый точный стрелок в команде из положения лежа – Василий Томшин (98%), второй – Антон Бабиков (96%), третий – Алексей Слепов (94%). Из положения стоя – Антон Бабиков (100%), вторые – Василий Томшин и Алексей Слепов (94%), третий – Эдуард Латыпов (92%)», – написал Максимов.

Напомним, в минувшем сезоне Бабиков практически не попадал в состав сборной России на Кубок мира, а также находился в конфликте с руководством.