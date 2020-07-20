Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как механикам удалось восстановить болид Макса Ферстаппена после аварии на прогревочном круге. Машину привели в порядок за 25 секунд до конца отведённого времени перед стартом Гран-при Венгрии.

«Макс на прогревочном круге трижды покидал пределы трассы. Последний раз был близким к фатальному. Поэтому нам нужно было срочно проверять все рычаги. Если бы он повредил поперечный, гонка для него закончилась бы», — рассказал Хорнер, слова которого приводит Pitpass.

По словам Хорнера, механикам удалось за 20 минут проделать ту работу, которая обычно занимает полтора часа. Он поблагодарил команду и подчеркнул, что механики заслужили признание, без них было бы невозможно достичь результата.

Напомним, Макс Ферстаппен занял второе место на Гран-при Венгрии, уступив лишь Льюису Хэмилтону.