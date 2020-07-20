Рижское «Динамо» объявило о назначении Петериса Скудры новым главным тренером команды.

Сообщается, что решение утвердил расширенный совет правления рижан. Специалист займется разработкой плана подготовки к новому сезону, а также предложит кандидатуры в тренерский штаб команды.

Ранее Скудра возглавлял «Торпедо» и «Трактор», но в ноябре 2019 года был уволен из челябинского клуба и с тех пор оставался без работы.

«Динамо» также рассматривало кандидатуру Вячеслава Козлова, но специалист решил сосредоточиться на семейных делах.

Напомним, минувший сезон КХЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Старт нового сезона запланирован на 2 сентября 2020 года. Клубы должны начать предсезонную подготовку за 45 дней до старта регулярного чемпионата.