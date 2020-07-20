Генеральный директор «Химок» Василий Иванов отреагировал на слова главного тренера команды Сергея Юрана, который сообщил, что место подмосковного клуба в РПЛ уже продано.

Иванов отметил, что у Юрана большие связи в футбольном мире, и слухи сейчас ходят разные.

«Это всё нервирует. Мы сейчас нигде: ни в ФНЛ, ни в РПЛ, ни в ПФЛ. Мы только в финале Кубка. Всё это не может не сказываться», — сказал Иванов, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист выразил уверенность, что «Химки» будут выступать в чемпионате России. Он также отметил, что в финальном матче Кубка страны с «Зенитом» будет тяжело, но команда может одержать победу.

«А если мы возьмём и выиграем? Мы выходим в Лигу Европы, но при этом не пойдём в РПЛ. Это же очень странно», — сказал Иванов.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Химки» выбили из борьбы «Урал». Решающий матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.