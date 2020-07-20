В Cyberpunk 2077 появится возможность пройти игру, не выполняя сюжетные квесты. Старший дизайнер игры Павел Саско рассказал о структуре миссий.

По его словам, структура квестов Cyberpunk была создана на основании опыта The Witcher 3, где была основная квестовая линейка и побочные задания. В Cyberpunk решили сделать более упорядоченную структуру и добавили новые квестовые линейки, которые активируются при различных игровых моментах.

«В игре присутствует система, которая сама решает, когда и какие задания выдавать игроку, учитывая его прогресс. Даже я не могу сказать, в каком порядке будут начинаться квесты», — сказал Саско, слова которого приводит Spider’s Web.

Он добавил, что в «Ведьмаке» некоторым игрокам показалось, что сюжетная линия слегка затянута, поэтому в «Киберпанке» сделали более короткую основную ветку, а также уделили больше внимания побочным квестам.

«Они влияют на основную линейку, поэтому игрок может вообще не выполнять сюжетные квесты, но пройти игру и получить совершенно разные концовки, отличающиеся от тех, которые получили другие игроки», — сказал Саско.