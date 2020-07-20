Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Талалаев отреагировал на информацию о том, что встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» отменена.

Ранее «Сочи» направил в «Крылья» письмо, в котором сообщалось, что клуб не сможет принять участие в матче, запланированном на среду, 22 июля.

«Сезон пока вообще оценивать не могу. Надо сначала отойти от него, потом давать оценку всему, что происходит. Мы сейчас в состоянии ожидания. Больше всего пугает неизвестность. Мы ждём. Больше сказать нечего», — заявил Талалаев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, после 29 туров «Крылья Советов» идет на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 28 очков.