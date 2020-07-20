РФС огласил судейские назначения на матч «Ростов» — «Зенит» в 30-м туре чемпионата России по футболу.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Арбитр VAR — Виталий Мешков, его ассистент — Игорь Демешко. Резервный судья — Евгений Турбин.

Ранее Карасев работал на 33-х матчах с участием «сине-бело-голубых». 21 раз победа осталась за «Зенитом», пять раз петербуржцы проиграли, еще семь матчей завершились вничью. 5 июля Карасев обслуживал встречу «Зенита» с «Краснодаром», в которой подопечные Сергея Семака досрочно оформили чемпионство.

Игра с «Ростовом» состоится в среду, 22 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Для «Зенита» матч не будет иметь турнирного значения.