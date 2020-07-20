Российский футбольный союз (РФС) огласил судейские назначения на матч 30-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком».

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. В роли его ассистентов выступят Александр Богданов и Андрей Гурбанов, резервным судьей назначен Алексей Амелин. Арбитр VAR — Алексей Еськов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Николай Иванов.

Напомним, все матчи заключительного, 30-го тура, будут проходить в среду, 22 июля, и начнутся в 19:00 по московскому времени.

На данный момент «Рубин» идет на десятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 35 очков. «Спартак» располагается девятом месте, имея на одно очко больше.