«Наполи» рассматривает вариант с приобретением полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

По информации журналиста Чиро Венерато, итальянской команде предложили приобрести Влашича за 15 миллионов евро. Предложение было сделано через одного из бывших агентов Виктор Осимхена, который сейчас переходит в «Наполи».

Зарплата хорватского полузащитника может составить 1,5 миллиона евро за сезон. При этом, как утверждает Венерато, «Наполи» сначала должен расстаться с полузащитником Алланом, в котором заинтересованы «Эвертон», «Атлетико» и «Вулверхэмптон».

Напомним, в июне 2019 года Влашич подписал пятилетний контракт с ЦСКА. До этого он выступал за армейский клуб на правах аренды из «Эвертона».