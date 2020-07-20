Журнал France Football опубликовал официальное сообщение, в котором объявил, что награда лучшему футболисту года «Золотой мяч» по итогам 2020-го вручаться не будет.

Сообщается, что это связано с коронавирусом, из-за которого футбольные соревнования по всему миру приостанавливались.

Отметим, «Золотой мяч» не будет вручен впервые за 65 лет. Впервые награду вручили в 1956 году, когда ее получил англичанин Стэнли Мэтьюз из «Блэкпула».

Напомним, последние 13 лет, с 2008 года, награду получали только аргентинец Лионель Месси («Барселона») и португалец Криштиану Роналду («МЮ», «Реал»). Единственным исключением стал 2018 год, когда «Золотой мяч» получил хорватский полузащитник Лука Модрич из «Реала». Последним до эпохи Месси и Роналду премией награждался бразилец Кака из «Милана».