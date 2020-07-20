Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на смерть Екатерины Александровской.

По словам Медведевой, она была знакома с Александровской с трех лет, а недавно фигуристки вместе помогали их общему другу искать убежавшую собаку. Медведева отметила, девушки не были близкими друзьями, но хорошо друг друга знали и редко переписывались, а после поста о сбежавшей собаке Александровская оказалась одной из первых, кто пришел на помощь.

«Я тогда и подумать не могла, что Кате нужна помощь, и мне жаль, что мы не так часто общались», — написала Медведева в своем Instagram.

Напомним, 18 июля Екатерина Александровская была найдена мертвой рядом со своим домом. Спортсменке было всего 20 лет.

Екатерина Александровская и ее партнер Харли Уиндзор стали чемпионами мира среди юниоров в 2017 году, а также выиграли финал серии Гран-при среди юниоров.