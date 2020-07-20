Петербургский «Зенит» обратился в Российский футбольный союз с просьбой изменить место проведения финала Олимп Кубка России.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, петербуржцы предлагали перенести встречу из Екатеринбурга на «Арену Химки». Отмечается, РФС рассмотрел эту возможность, но принял решение не переносить матч.

Отметим, финальный матч пройдет на «Екатеринбург-Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.

«Зенит» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1. В составе петербуржцев отличились Артем Дзюба с пенальти и Далер Кузяев с передачи Малкома, у москвичей гол забил Александр Соболев с передачи Зелимхана Бакаева.