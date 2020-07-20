Российски блогер и спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на новости о том, то в 2020 году решили отказаться от вручения «Золотого мяча» лучшему футболисту планеты.

«Отказ от вручения Золотого Мяча — чистое скотство», — написал Уткин в своем телеграм-канале, отметив, что несмотря на отмененный чемпионат Европы на континенте посмотрели матчей в сто раз больше, чем люди видели до 90-ых годов, однако приз тогда вручался.

«Сдвиг сезона? Тем круче. Чем необычнее, тем важнее закрыть сезон еще и именем героя», — подчеркнул блогер, добавив, что разумных содержательных возражений для вручения награды нет, только спонсорско-нейтральный — недостаточное количество просмотров или упоминаний.

«Жаль. Просто жаль. Золотой Мяч в головах у людей, публике важен такой персонифицированный итог, портрет, подпись под сезоном. Ну и дураки», — заключил Уткин.