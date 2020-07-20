Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на выступление владельца клуба Леонида Федуна в адрес петербургского «Зенита».

После проигрыша «Спартака» в полуфинале Кубка России Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом и вновь возмутился по поводу нечестного судейства.

«Был ли это жест отчаяния? Это больше даже на истеричность похоже. Ну как представитель команды, которая отстала практически в два раза от победителя, может назвать чемпиона дутым?», — заявил Червиченко отметив, что разница между «Зенитом» и «Спартаком» в таблице составляет более 30 очков.

«Это похоже на обиженного ребенка, у которого в песочнице что-то отобрали. Чемпион нормальный, а кто там дутый — я не знаю», — подчеркнул экс-президент «Спартака», слова которого цитирует портал Sport24.