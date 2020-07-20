Российский фигурист Даниил Самсонов отреагировал на новости о полной отмене юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21.

Слова Самсонова цитирует агентство ТАСС. Фигурист отметил, что очень хотел вновь выступить на международной арене, однако в отмене серии Гран-при нет ничего страшного

«Мы не расстраиваемся, продолжаем работать и готовиться. Без международных соревнований будет тяжеловато, конечно, но я думаю, будут всероссийские старты, и там мы будем выступать», — сказал Самсонов, отметив, что сейчас основная задача фигуристов — полностью восстановиться и подготовиться к сезону.

«Почти каждый день обсуждали с ребятами — будет юниорский Гран-при или нет. Особенно с девочками, которые еще катаются на юниорском уровне», — сказал Самсонов, отметив, что пока не знает о реакции других учениц Тутберидзе.