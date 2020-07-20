Петербургский футбольный клуб «Зенит» будет номинальным хозяином поля в матче финала Кубка России по футболу. Игра пройдет в Екатеринбурге в субботу, 25 июля.

Информация об этом появилась на официальном сайте Российского Футбольного Союза. Хозяин поля определился в результате жеребьевки.

В финальной встрече между собой сыграют «Зенит», который в полуфинале обыграл московский «Спартак», и подмосковные «Химки», которые оказались сильнее екатеринбургского «Урала».

Начало встречи на «Екатеринбург-Арене» назначено на 17:00 по московскому времени. По местному времени игра стартует в 19:00.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» просил РФС перенести финал Кубка России на стадион «Арена Химки», однако в организации отказали.