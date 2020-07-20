«Спартак» обратился в судейский комитет Российского футбольного союза после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» и требует дать оценку работе бригады арбитров по четырем эпизодам матча.

Напомним, «Зенит» вышел в финал Кубка России, победив «Спартак» со счетом 2:1 на своем поле.

Информацию об этом сообщает портал Sport24. По данным СМИ, «Спартак» хочет разъяснений по трем неназначенным пенальти: 9-я минута, падение Александра Соболева в штрафной «Зенита», 60-я минута, аналогичное падение Соболева, а также 81-я минута и падение Айртона.

На 89-й минуте случился эпизод с грубой игрой полузащитника «сине-бело-голубых» Магомеда Оздоева протий Айртона, в котором хавбеку не показали красную карточку.

Главным арбитром этой встречи был Сергей Иванов, арбитром VAR был Евгений Турбин.