Российский полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков высказался о спорном моменте в матче полуфинала Кубка России против московского «Спартака».

Слова Жиркова цитирует портал «Чемпионат».

«Я играл по Соболеву, в борьбе за мяч почувствовал, что он первый схватил меня за футболку», — сказал футболист, отметив, что стал терять равновесие и рефлекторно для координации схватил соперника.

«Абсолютно равное обоюдное противостояние — никто не хотел уступать, да, и претензий друг к другу не было», — отметил Жирков. Эпизод произошел на 9-й минуте встречи.

Напомним, после матча многие болельщики и игроки «Спартака» возмущались, что судья Сергей Иванов не обратил внимания на этот эпизод и не поставил пенальти в ворота «Зенита». Игра закончилась со счетом 2:1.