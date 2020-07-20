Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о том, как собирается формировать состав сборной России на первые этапы Кубка мира сезона-2020/21.

По словам Майгурова, которые цитирует портал «Спорт-Экспресс», он бы сформировал команды на первые этапы из состава тех, кто готовится к сезону в рамках централизованной подготовки.

«После проведения трех этапов спортсмены выполнившие критерии остаются в сборной. Кто их не выполнил, тот будет заменен на биатлонистов, которые выступают на внутренних стартах», — заявил Майгуров, отметив, что это его личное мнение, а финальное решение по отбору будет принято на тренерском совете СБР, который пройдет на чемпионате России-2021.

Напомним, когда президентом СБР был Владимир Драчев, состав сборной формировался по итогам специальных отборочных гонок перед стартом сезона.