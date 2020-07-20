Глава судейского комитета РФС Виктор Кашшаи высказался по поводу спорных моментов в матче «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России.

Слова Кашшаи цитирует портал РИА Новости. По мнению Кашшаи, судейские решения иногда вызывают вопросы, когда-то делаются ошибки, а когда-то принимаются правильные решения. В эпизоде со столкновением Соболева и Жиркова Кашшаи не увидел ничего необычного: «спартаковец» тянул и толкал «зенитовца», на что последовала ответная реакция.

«У него был небольшой контакт с рукой соперника, но он поскользнулся и упал. Соболев также не выражал недовольства, у него не было следов на лице. Это часть футбола, такое случается», — прокомментировал Кашшаи эпизод с участием Соболева.

Напомним, «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:2 и вылетел из Кубка России. Встречу судил Сергей Иванов.