Российский фигурист, призер этапа серии Гран-при Макар Игнатов восстановил четверной риттбергер — один из сложнейших прыжков из серии «ультра-си».

Видео появилось в «Инстаграме» команды тренера Евгения Рукавицына, под его руководством Игнатов занимается с 2017 года.

На соревнованиях Игнатов не прыгал четверной риттбергер, в его программах прошлого сезона были включены четверной сальхов и четверной тулуп. Базовая оценка за квад-риттбергер — 10,5 балла.

Напомним, в июне группа Евгения Рукавицына проводила сбор в Кисловодске на федеральной базе «Юг Спорт». Вместе с командой Рукавицына тренировки проводили и подопечные тренера из московского ЦСКА Светланы Соколовской.

Сейчас фигуристы Евгения Рукавицына тренируются в Петербурге на домашнем льду СШОР по фигурному катанию и готовятся к новому сезону.