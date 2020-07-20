Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи высказал свое мнение о работе арбитра Сергея Иванова и его бригады на полуфинале Кубка России, в котором сыграли «Зенит» и «Спартак».

«В общем — я доволен работой Иванова. Мне понравилось, что он был строг с игроками», отметил Кашшаи, чьи слова цитирует порта Sport24.

По мнению эксперта, Иванов судил не без ошибок, например, в потасовке арбитр не раздал игрока желтые карточки, как рекомендует в этих случаях УЕФА.

«Плюс — он не назначил пенальти в ворота «Спартака» сразу. Решение было изменено только после того, как вмешался VAR. Поэтому, думаю, он получит негативную оценку от инспектора», — заключил Кашшаи.

Напомним, игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».