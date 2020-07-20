Российская фигуристка, призер финала Гран-при Мария Сотскова рассказала о том, насколько тяжела жизнь после спортивной карьеры.

Этой теме фигуристка посвятила пост в «Инстаграме», отметив, что сейчас как никогда нужно говорить.

«Тяжело ли мне после спорта? Тяжело, сначала у тебя есть все о чем ты так мечтаешь, а потом взгляды восхищения меняются на жалость, а ведь нет ничего ужаснее для сильной личности чем жалость», — отметила Сотскова, добавив, что она каждый день вспоминала крики трибун и себя на пьедестале и на льду.

По словам фигуристки, жизнь после спорта есть, и со стороны спортсмены кажутся красивыми, успешными и здоровыми. «Мы себя видим под призмой того, что нам внушали всю жизнь — толстая, ленивая, ни на что не способная, ничего не добившаяся (чтобы нос не задирала)», — написала Сотскова, добавив, что она была уверенной в себе с детства и смогла сохранить любовь и уважение к себе.

Фигуристка также отметила, что все время чувствовала, будто она не оправдывает надежд и является недостаточно хорошей. «Я всегда извинялась перед родными, тренерами и зрителями, всегда мне было стыдно за себя», — подчеркнула Сотскова.