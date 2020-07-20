Адвокат хоккеиста московского ЦСКА Ивана Телегина Ирина Петрова заявила о том, что супруга ее клиента певица Пелагея не дает ему видеться с дочерью.

Слова адвоката цитирует портал РИА Новости. Петрова отметила, что сейчас Телегин общается с дочерью только по видеосвязи. «Естественно, Иван просит увидеться, естественно, участвует в содержании. Но пока, к сожалению, только так», — сказала адвокат.

По словам Петровой, это происходит из-за того, что вторая сторона полностью поменяла мнение относительно изначальных условий договора, а также из-за шумихи прессы, в которой заинтересована Пелагея.

«Скандала не хотелось бы, потому что оба – люди публичные, и намерение было решить вопрос мирно, без суда, и в сам суд прийти только за расторжением брака. Но этого не получается», — отметила адвокат.

Напомним, Пелагея и Иван Телегин объявили о разводе зимой 2020 года.