Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался по поводу возможной отмены международных соревнований по фигурном катанию до конца года.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Ягудин отметил, что ФФККР сейчас стоит увеличить количество внутренних соревнований. «Почему бы нам в России, с нашим составом фигуристов, не сделать из условного Кубка России свой крупный старт? Он ничем не будет уступать по составу чемпионату мира», — отметил фигурист.

По словам Ягудина, если проводить этапы Кубка России на хороших аренах со съемкой Первого канала, эти турниры будут смотреть миллионы людей.

Ягудин заявил, что международные соревнования в 2020 году просто невозможно, однако в России полно фигуристов, которые могут сделать из Кубка России соревнование уровня Гран-при.

Напомним, ранее ISU официально отменил юниорскую серию Гран-при в сезоне 2020/21.