Стало известно, что российский хоккеист Павел Дацюк отдал свою золотую олимпийскую медаль за победу на играх 2018 года в монастырь скандального схиигумена Сергия в г. Среднеуральск.

Об этом стало известно из документального фильма Ксении Собчак, который она выпустила на своем ютуб-канале. Одна из героинь фильма Собчак рассказала, что есть спортсмены, которые повесили свои золотые медали на Пресвятую Богородицу Владимирскую.

«Это, вы знаете, кто. Это Дацюк. И еще есть медаль, которая повешена на Всецарицу Пантанассу», — сказала героиня видео.

Отметим, когда схиигумен Сергий захватил монастырь из-за того, что было запрещено вести службы во время пандемии коронавируса, Павел Дацюк находился в этом монастыре.

Позднее Сергий был лишен священного сана, а также был обвинен по статье КоАП РФ за возбуждение ненависти или вражды.