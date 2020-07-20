Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу критики судейства в матче «Зенит» — «Спартак».

Слова Медведева цитирует портал «Спорт-Экспресс». Как считает гендиректор клуба, обсуждать работу судей — это последнее дело в случае, если других аргументов нет.

«Играть надо! Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? По-моему, в зоне вылета», — заявил Медведев, подчеркнув, что исследование с анализом всех судейских ошибок можно найти в интернете. Согласно ему «Зенит недобрал четыре очка, сказал Медведев

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» судила бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.