Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев высказался по поводу отмены юниорской серии Гран-при по фигурному катанию.

Слова Писеева цитирует портал РИА Новости.

«Не от хорошей жизни ISU пришлось пойти на этот шаг, для юниоров это очень неприятная новость», — отметил Писеев, добавив, что это было трудным решением для ISU, которое не пойдет на пользу спортсменам.

«Жизнь вносит свои коррективы», — заключил Писеев.

Напомним, информация о решении Международного союза конькобежцев появилась сегодня, 20 июля, ранее отменялись отдельные этапы серии Гран-при среди юниоров — например, соревнования в канадском Ричмонде, в Иокогаме, Япония, и в Кошице, Словакия — однако в ISU хотели сохранить саму серию.