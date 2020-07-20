Тренер футбольного клуба «Зенит-2» Владислав Радимов ответил на критику «сине-бело-голубых» со стороны владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

После поражения «Спартака» в полуфинале Кубка России по футболу Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом и заявил, что команда «огребет» в Лиге чемпионов.

«По крайней мере, 1:18 «Зенит» вряд ли получит. А как выйдет — узнаем, когда «Зенит» отыграет групповой этап», — отметил Радимов в интервью порталу «Матч ТВ». С такой же разницей мячей «Спартак» выступал в Лиге чемпионов в 2002 году.

Радимов добавил, что каждый может высказывать свою точку зрения, однако каждый болельщик всегда будет недоволен судейством. Также тренер отметил, что нельзя объяснять свое 9-е место судейскими ошибками.

«По меньшей мере это выглядит комично. Я бы еще понял, если бы подобные вещи говорил второй «Локомотив». Но не 9-10-й «Спартак», — сказал Радимов.