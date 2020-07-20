Российская фигуристка, дочь знаменитого тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис рассказала о том, что сломала ногу при подготовке к новому сезону.

В своем «Инстаграме» Дэвис выложила фотографию с загипсованной нагой и специальными ходунками. «Вот уже 4 недели, как я в гипсе. Осталось еще две», — написала фигуристка, отметив, что они с партнером Глебом Смолкиным пропустят контрольные прокаты юниорской сборной России, однако будут готовиться к сезону.

Сейчас Диана Дэвис и Глеб Смолкин тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда, пара выступает в танцах на льду. В новом сезоне Дэвис и Смолкин будут исполнять произвольный танец под музыку из кинофильма «Мулен Руж» — El Tango de Roxanne.