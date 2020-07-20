Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может покинуть «Спартак», поскольку руководство клуба недовольно его фразой после встречи с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

Тренер отметил после игры, что это был «матч учеников против учителей».

По данным портала «Спорт-Экспресс», в руководстве считают, что так мог бы сказать тренер «Уфы», но не «Спартака», поскольку это клуб с грандиозной историей побед и с множеством игроков.

От Тедеско ждут результатов, однако их нет и со стороны поведение тренера говорит о том, что провалы он списывает на неопытность футболистов, а сам уходит от ответственности.

Напомним, Доменико Тедеско возглавил «Спартак» осенью 2019 года после ухода из клуба Олега Кононова. Сезон-2019/20 команда рискует завершить на 9-м месте.