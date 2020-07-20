Стало известно, в какой день будет озвучено решение по судьбе подмосковного футбольного клуба «Химки» относительно участия в розыгрыше РПЛ.

Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков, слова которого цитирует портал РИА Новости.

«Отложили решение до вечера среды. Проводим многофакторный анализ, хотим, чтобы деньги были вложены в клуб с пользой, чтобы получили отдачу», — заявил Терюшков, добавив, что в клубе не хотят, чтобы команда взяла на себя роль «мальчиков для битья» в РПЛ.

Напомним, ранее поступала противоречивая информация о том, что у «Химок» нет достаточного финансирования на участие в следующем сезоне в РПЛ.

По итогам розыгрыша-2019/20 в ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили возможность напрямую выйти в РПЛ.