Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на выход игрока «Спартака» Андрея Ещенко в футболке с оскорбительным изображением

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Медведев заявил, что «Зенит» не собирается обращаться в комитет по этике РФС по комментариям Леонида Федуна или футболке Ещенко.

«Ещенко, видимо, просто забыл, что у него находится под игровой футболкой. Наверное, планировал продемонстрировать ее в случае победы», — отметил Медведев, добавив, что Ещенко не смог себя проконтролировать и сам же над собой посмеялся.

«Клуб и я лично спокойно к этому относимся», — сказал гендиректор «Зенита», подчеркнув, что отрыв от «Спартака» составляет 33 очка и никаких аргументов по поводу качества чемпионства не нужно.