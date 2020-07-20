Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе публично поддержала свою дочь Диану Дэвис после того, как та рассказала о своем переломе ноги.

В своем «Инстаграме» Тутберидзе выложила фотографию дочери со специальными ходунками и загипсованной ногой, подписав ее фразой: «Выздоравливай, доча!».

Сейчас Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Фигуристка рассказала, что уже четыре недели лечит перелом, с ногой в гипсе ей осталось ходить еще около двух недель.

Когда в России был объявлен режим самоизоляции в большинстве регионов, Этери Тутберидзе улетела в США и все время карантина провела вместе со своей дочерью. В Россию она вернулась лишь вначале июня и после обязательного 14-дневного карантина приступила к тренировкам со своей группой.