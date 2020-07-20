Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о финалистах Кубка России по футболу в сезоне-2019/20 — «Зените» и «Химках».

В интервью РИА Новости Колосков отметил, что по «Зениту» вопросов нет, поскольку это сильнейшая команда России. «Зенит» — это, по сути, сборная мира, только в ограниченном виде. Они являются фаворитами финала, но раньше времени вручать трофей нельзя, случиться может всякое», — отметил эксперт.

По мнению Колоскова, выход «Химок» в финал Кубка России стал неожиданностью, и они могут собраться на решающий матч.

«У меня есть ощущение, что «Химки» не будут мальчиками для битья. Команда играет уверенно и грамотно, с полной самоотдачей, физически готова хорошо. У них будет стимул выйти в Лигу Европы», — сказал Колосков.

Напомним, финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге.