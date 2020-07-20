Ряд испанских СМИ сообщил о том, что российский нападающий Федор Смолов не останется в «Сельте» по окончании арендного соглашения с клубом.

Агентство EFE опубликовало информацию о том, что в «Сельте» намерены сохранить Рафинью, Филипа Брадарича и Джейсона Мурильо, которые выступали за клуб на правах аренды.

Федор Смолов и Папе Диоп также выступали за «Сельту» по арендному соглашению, но они вернутся в свои клубы по окончании сезона. Таким образом, Смолов вернется в расположение московского «Локомотива», Диоп вновь станет игроком «Лиона».

Отметим, Федор Смолов провел за «Сельту» 14 матчей в рамках чемпионата Испании и забил всего два мяча — в матчах против «Реала» и «Барселоны». «Сельта» по итогам сезона сумела сохранить место в высшем дивизионе на сезон-2020/21.