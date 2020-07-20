Президент «Йокерита» Яри Курри подтвердил информацию о том, что команда в сезоне-2020/21 может играть домашние встречи в чемпионате КХЛ на площадке в Санкт-Петербурге.

Глава клуба отметил, что пока ему не хотелось бы спекулировать на данной теме. Сейчас в клубе изучают все варианты развития событий, но окончательное решение еще не принято.

«У нас есть цель — играть в Хельсинки, но не исключено, что некоторые матчи пройдут в Санкт-Петербурге. Пока остаются открытыми очень много вопросов», — заявил Яри Курри в интервью Yle.

В СМИ появлялась информация о том, что руководство КХЛ может потребовать от «Йокерита» проводить домашние матчи на территории Российской Федерации в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. В пресс-службе КХЛ позже опровергли эти заявления.