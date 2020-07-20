Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов дал комментарий по поводу выхода команды в Российскую Премьер-лигу по итогам сезоне-2019/20.

Слова Иванова приводит портал «Чемпионат».

«Если честно, не понимаю, в чём сыр-бор вокруг «Химок». Мы по спортивному принципу вышли из ФНЛ, прошли лицензирование, подали дополнительные документы», — заявил гендиректор клуба, отметив, что если кто-то ждет отказа «Химок» от РПЛ, то этот отказ он писать не будет.

«Мы команда РПЛ, давайте закончим все разговоры», — заявил Иванов.

Напомним, «Химки» заняли второе место в розыгрыше ФНЛ и получили лицензию на участие в РПЛ в сезоне-2020/21, однако решение об участии команды в высшем дивизионе еще не принято. Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявлял о том, что окончательно решение будет озвучено в среду, 22 июля.