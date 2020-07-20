Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился в своем «Инстаграме» новой фотографией со своим сыном Никитой.

На фото Малкин помогает сыну надеть форму «Пингвинз». «Сосредоточенность», — подписал снимок Малкин.

Помимо подписи Малкин сопроводил фотографии хэштегами #ждукомментариипрогражданство и #onlyrussia.

Напомним, осенью 2019 года появилась информация о том, что у Малкина есть паспорт гражданина США. Позже хоккеист подтвердил это и столкнулся со шквалом критики со стороны российских болельщиков.

Сезон в НХЛ пока приостановлен из-за пандемии коронавируса, хоккеисты не выходили на лед в официальных матчах с марта. Регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно, плей-офф будет проведен в расширенном формате с участием 24 команд.