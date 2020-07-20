Зрители на бое UFC в Москве. Фото: инстаграм организации

Зрители на бое UFC в Москве. Фото: инстаграм организации

Российский боец смешанного стиля Тимур Валиев подписал контракт с бойцовским промоушеном UFC и уже скоро проведет первый бой.

Информацию об этом сообщил его менеджер Ризван Магомедов.

«Валиев подписал контракт с UFC, он дебютирует 1 августа поединком против Джамала Эммерса», — сказал Магомедов.

Тимуру Валиеву 30 лет, он представляет легчайшую весовую категорию, но первый бой в UFC проведет в полулегком весе. До UFC Валиев выступал в ряде других промоушенов, в частности участвовал в боях Professional Fighters League (PFL).

Отметим, в промоушене UFC выступает много российских бойцов, в двух дивизионах чемпионские пояса держат именно россияне. Хабиб Нурмагомедов уже два года является чемпионом UFC в легком весе, Петр Ян недавно завоевал вакантный титул в легчайшем весе.