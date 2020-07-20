Главные новости их мира спорта за понедельник, 20 июля — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Юниорская серия Гран-при по фигурному катанию отменена

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в связи с пандемией коронавируса. В заявлении на сайте ISU говорится, что ограничения на въезд в страны, где должны были пройти соревнования, осложнили бы перемещение фигуристов, в связи с чем этапы Гран-при среди юниоров принято отменить.

Официально: France Football впервые в истории не будет вручать «Золотой мяч»

Журнал France Football опубликовал официальное сообщение, в котором объявил, что награда лучшему футболисту года «Золотой мяч» по итогам 2020-го вручаться не будет. Сообщается, что это связано с коронавирусом, из-за которого футбольные соревнования по всему миру приостанавливались.

Матч «Зенита» с «Ростовом» обслужит бригада Карасёва

РФС огласил судейские назначения на матч «Ростов» — «Зенит» в 30-м туре чемпионата России по футболу. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Арбитр VAR — Виталий Мешков, его ассистент — Игорь Демешко. Резервный судья — Евгений Турбин.

Решение о судьбе «Химок» в РПЛ озвучат лишь 22 июля

Стало известно, в какой день будет озвучено решение по судьбе подмосковного футбольного клуба «Химки» относительно участия в розыгрыше РПЛ — это 22 июля. Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков, слова которого цитирует портал РИА Новости. «Отложили решение до вечера среды. Проводим многофакторный анализ, хотим, чтобы деньги были вложены в клуб с пользой, чтобы получили отдачу», — заявил Терюшков.

Еще один российский боец подписал контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля Тимур Валиев подписал контракт с бойцовским промоушеном UFC и уже скоро проведет первый бой. Информацию об этом сообщил его менеджер Ризван Магомедов. «Валиев подписал контракт с UFC, он дебютирует 1 августа поединком против Джамала Эммерса», — сказал Магомедов.

«Зенит» будет номинальным хозяином поля в финале Кубка России

Петербургский футбольный клуб «Зенит» будет номинальным хозяином поля в матче финала Кубка России по футболу. Игра пройдет в Екатеринбурге в субботу, 25 июля. Информация об этом появилась на официальном сайте Российского Футбольного Союза. Хозяин поля определился в результате жеребьевки. Вторым финалистом Кубка России стали «Химки».