Матчи АПЛ и Серии А — в традиционном обзоре ставок и прогнозов от Nevasport.

В рамках АПЛ «Уотфорд» примет «Манчестер Сити». Явным фаворитом, бесспорно, являются гости, которые побеждали хозяев в 12 последних играх. Эксперт Артур Петросьян отмечает, что «Ман Сити» только что проиграли «Арсеналу» в полуфинале Кубка, и теперь у команды осталась лишь одна цель – Лига чемпионов. Он добавил, возможно, расставание с тренером как-то психологически встряхнет игроков «Уотфорда», но на их уровень это повлиять вряд ли может. Петросьян предлагает поставить на победу «Сити» и тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.80.

«Астон Вилла» дома сыграет с «Арсеналом». Петросьян отмечает, что вилланы героически сражаются последние две игры. Они заслуженно победили «Кристал Пэлас», а потом лишь в концовке упустили победу над «Эвертоном». Эксперт считает, что «Астон Вилла» продолжит играть на максимуме, пока сохраняются шансы на сохранение прописки в АПЛ, и самое оптимальное здесь выбрать вариант «обе забьют» за 1.66.

В центральном матче тура сыграют «Ливерпуль» и «Челси». Комментатор Виктор Гусев отмечает, что «Ливерпуль», хоть и без прямой мотивации, будет заряжен на победу, так как у команды матч дома, а после него будет вручение чемпионского кубка и медалей. Гусев считает, что в матче будет открытый футбол и предлагает поставить на тотал голов больше 2.5 за 1.65.

В Серии А «Аталанта» примет «Болонью». По словам эксперта Антона Гетты, у обеих команд нет проблем с голами, ставка на обмен мячами сыграла во всех пяти последних матчах с участием команды Михайловича, а у «Аталанты» «ОБЗ» зашло в трех последних играх. Гетта предлагает поставить на «обе забьют» и ТБ2 с коэффициентом 1.78.