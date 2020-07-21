Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и тренер Этери Тутберидзе попали на обложку нового номера немецкого журнала Pirouette.

Двойной выпуск журнала (за июль и август) поступит в продажу на территории Германии 28 июля.

Напомним, 18-летняя Загитова имеет в своем активе все международные титулы: она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. С декабря прошлого года Алина не соревнуется: она взяла паузу в карьере.

Тем не менее, Загитова вместе с группой Тутберидзе и другими спортсменами сборной России тренировалась в Новогорске и готовилась к следующему сезону.