Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, подтвердил, что россиянин не будет драться с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 253 в сентябре.

«Хабиб не выступит на этом турнире», — сказал Магомедов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, изначально планировалось, что спортсмены проведут титульный бой в сентябре, однако Хабиб поменял свои планы из-за трагедии в семье: 3 июля скончался его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов. 57-летний специалист с апреля находился в больнице, он ушел из жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что поединок Хабиба с Гэтжи пройдет в октябре на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).