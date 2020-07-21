Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от оставшейся части сезона НХЛ.

«Все мои мысли и стремления направлены на победу. Конечно, я всегда думаю о кубках. Я рад вернуться на лёд. Это моя работа. Я занимаюсь этим всю свою жизнь. Мы любим игру. Я всегда хочу помогать команде побеждать», — заявил Малкин, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Хоккеист подчеркнул, что немного взволнован, так как впервые в жизни не катался на протяжении четырех месяцев. Малкин признался, что очень рад возобновлению тренировок и скорому возвращению хоккея.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно. Малкин отыграл 55 матчей, в которых набрал 74 (25+49) очка при показателе полезности «+7».

Сезон возобновится стадией плей-офф, в которой примут участие 24 команды вместо 16, как это бывает при традиционном розыгрыше Кубка Стэнли.