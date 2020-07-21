Комментатор Формулы-1 Алексей Попов объяснил, почему команда не отреагировала на просьбу россиянина Даниила Квята о смене резины перед стартом Гран-при Венгрии.

Перед началом гонки Квят предложил команде сменить резину, но не получил ответа. Попов считает, что это было сделано для того, чтобы пилот избежал штрафа. За подсказку команды на прогревочном круге гонщик получает 10 секунд штрафа.

«Оказывается, Квят трижды об этом просил, нам показали только один раз. В третий раз он уже спросил, когда ехал к стартовой решётке и видел, что Магнуссен ныряет на пит-лейн. Тогда он спросил, что делать, но опять тишина», — рассказал Попов на своём канале в YouTube.

Комментатор предположил, что на тот момент команда уже знала, что «Хаас» получил штраф в похожей ситуации, поэтому промолчала специально, чтобы их ответ не сочли за помощь пилоту. Скорее всего, Квят получил бы 10 секунд штрафа, если бы поговорил с командой.

Напомним, по итогам гонки в Венгрии Квят занял 12-е место.