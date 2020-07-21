В Москве появилось граффити в честь чемпиона UFC Петра Яна

После победы россиянина Петра Яна на турнире UFC 251 в Москве появилось граффити, посвященное бойцу.

«Привет из Москвы, родом из Сибири», — написали авторы граффити в «Инстаграме».

Напомним, Ян стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории, одержав победу над бразильцем Жозе Альдо. Бой завершился техническим нокаутом в пятом раунде. Турнир UFC 251 проходил в ночь с 10 на 11 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Пояс, за который дрались Ян и Альдо, стал вакантным после того, как американский боец Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.

Ранее аналогичное граффити появилось в Санкт-Петербурге.