Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, показал новые фотографии с фигуристкой. Накануне стало известно, что спортсменка сломала ногу в ходе подготовки к следующему сезону.

«Лови момент», — написал Смолкин на своей странице в «Инстаграме» и показал снимки, сделанные в городке Нови, что в штате Мичиган.

Напомним, Диана Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе. Сейчас пара тренируется в США под руководством Игоря Шпильбанда. Фигуристка рассказала, что уже четыре недели лечит перелом, с ногой в гипсе ей осталось ходить еще около двух недель.

Когда в России был объявлен режим самоизоляции в большинстве регионов, Этери Тутберидзе улетела в США и все время карантина провела вместе со своей дочерью.